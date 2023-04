Streikevaktene er på plass

Frå klokka 06 var storstreiken i gang. Og frå då var også streikevaktene på plass. Her frå Vard Electro i Tomrefjord i Vestnes der 80 personar er tatt ut i streik. Her er nestleiar Erik Øien og leiar Tore Sundet i EL og IT Forbundet ved Vard Electro. Dei skal informere sine medlemmar og stoppe innleigde arbeidarar.