Streikende lærer kjenner på uro for elevene

Onsdag varslet Utdanningsforbundet at de vil trappe streiken opp ytterligere neste tirsdag. Nær 6500 lærere vil da være i streik. Elever ved enkelte skoler har allerede mistet over 10 prosent av skoleåret. – Vi kjemper for fremtiden til læreryrket, mener lærerne.

I Møre og Romsdal vil lærere ved disse skolene streike i Molde: Bekkevoll ungdomsskole, Bergmo ungdomsskole, Skjevik barne- og ungdomsskole, Vågsetra barne- og ungdomsskole, Romsdal videregående skole og Molde videregående skole.