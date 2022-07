Streiken skaper bekymring for Moldejazz

Det er ei uke igjen til Moldejazz og hektiske dager for festivalledelsen. SAS-streiken skaper en del bekymring, i tillegg til flykaoset som har vært flere steder i Europa denne sommeren. – Det var nesten litt enklere å lage festival i koronaverdenen. Da var det en ting å forholde seg til. Nå er det så mange x-faktorer som vi ikke rår over, og det litt vanskelig, sier konstituert festivalsjef Cecilie Nogva. Hun er mest bekymra for at artisten John Zorn fra USA, som er Artist In Residence, ikke skal nå frem i tide, men sier de har tro på at det skal gå bra.