Streiken er over

Tirsdag kveld kom Felleskjøpet Agri og Negotia til enighet i årets lønnsoppgjør. – Jeg er glad for at vi har kommet fram til enighet med Felleskjøpet om å videreføre alle våre lønns- og arbeidsvilkår fram til høsten 2020. Dette gjør at ingen av våre medlemmer går ned i lønns- og arbeidsvilkår per 01.04.20, sier Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for Negotia i Felleskjøpet Agri. Streiken er dermed avsluttet. Ansatte i Molde, Ålesund, Elnesvågen og Volda har vært i streik siden partene ikke kom til enighet forrige tirsdag. Alle de ansatte som har vært i strek er tilbake på jobb fra onsdag morgen.