Straumsnes vil slå Tingvoll

Deltagerne fra Straumsnes barne- og ungdomsskole har et mål i Klassequizen; det er å slå Tingvoll barne- og ungdomsskole. Elevene derfra tok 11 poeng, og Straumsnes må derfor ha full pott for å gå seirende ut av duellen. Klassequizen sendes her 14.30.