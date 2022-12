Straumprisane er utfordrande

Også i dag blir det sett nye rekordar for straumprisen i vårt område. I Midt-Norge blir det snittpris på 4,65 kroner per kilowattime, og ein makspris på 6,18 kroner. Regiondirektør Espen Remme i NHO meiner prisnivået kan skape utfordringar for næringslivet også i vårt distrikt.