Straumlaust i Innvik og Utvik

Nordvestnett melder at dei har feil på straumforsyninga to stader i tidlegare Skodje kommune. Den eine feilen er på strekninga Utvik til Mørkeset og den andre frå Innvik til Mørkeset. I og med at det er fleire feil på strekninga så vil feilrettinga ta tid, melder Nordvestnett. Til saman 40 kundar er råka av desse straumbrota.