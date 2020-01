Straumfeil på Ristesund

Mørenett melder at det no berre er halv spenning på nettet på Ristesund i Sande. 14 abonnentar er omfatta av dette. Montørar er på veg. I Vanylven er framleis 16 kundar utan straum. Feilretting er på gang på Bjørlykkestrand. I Volda er det feil på linja mellom Ulvestad og Sætre. 168 abonnentar er framleis utan straum i Volda. Den eine abonnenten på Hareid som framleis er utan straum skal få straumen tilbake i morgon. I Mørenett sitt område er no 199 heilt eller delvis utan straum.