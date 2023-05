Straumbrot på Sunnmøre

Kundar av selskapet Linja (Mørenett) er utan straum på Sunnmøre, opplyser selskapet. Talet på kor mange som har vore utan straum har variert, men det siste er at litt over 300 er utan straum, talet har vore oppe i 5000. – Det er jordfeilmeldingar i nettet, opplyser Linja. Selskapet søker i forskjellige område for å finne ut kvar feilen er, og SMS blir sendt ut til kundar etter kvart.