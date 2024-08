Straumbrot på Moa

Straumen er borte frå eit større område ved Moa i Ålesund.

Nettselskapet Linja melder at feilen er lokalisert og at mannskap er på veg for å utbetre straumforsyninga.

Ifølgje kartet til nettselskapet Linja er det straumbrot også på kjøpesenteret på Moa.