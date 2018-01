Straumbrot i Sula

Kortslutning i ein trafokiosk på Remane i Sula har ført til at mange i Langevåg sentrum no er utan straum. Divisjonssjef Peter W. Kirkebø i Mørenett seier dei arbeider på plassen, og vil i første omgang kople om slik at abonnentar kan få straumen tilbake snarast råd. Dei som bur i område ved Remane, vil truleg måtte vente noko lenger før dei får straumen tilbake. Det er ikkje kjent kvifor det blei kortslutning i trafokiosken.