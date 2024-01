Straumbrot i Liabygda

Nettselskapet Linja melder at det er driftsforstyrringar i straumforsyninga i Liabygda i Stranda. Montørar arbeider for å finne ut kva som er feil. Ferjeselskapet Fjord1 melder at det er forseinkingar i ferjesambandet Stranda-Liabygda på grunn av vanskane med straumforsyninga.