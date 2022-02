Straumbrot i Kristiansund

Straumselskapet Mellom opplyser at straumen er vekke for eit området i Kristiansund. Dette skjedde i samband med kommunen sitt rivearbeid i Fredrik Selmers gate. Nokre kundar i denne gata, Moses plass og Kapteins Bødtkers gate er difor utan straum. Mellom opplyser at dei jobbar for å rette dette.