Straumbrot i Haram

Det er brot i straumforsyninga mellom Krogsætra og Tennfjorden i Haram. Mørenett opplyser at det truleg er nokon som har arbeidd med felling av tre og at dette treet har falle over høgspentlina. Straumbrotet råkar også ein kringkastingssendar på Vatne. Lina skal vere reparert i løpet av ein time, melder Mørenett.