Straumbrot

Det er eit straumbrot i Spjelkavikområdet og Blindheimstunnelen er stengd. Omkøyring er skilta. Nettselskapet Linja opplyser at deler av nettet er kome tilbake i normal drift. Men dei driv med vidare feilsøking, og det er uklart kor lang tid det vil gå før alle har fått tilbake straumen. Det er no 343 kundar som er berørt av straumbrotet. Området som er utan straum strekkjer seg frå Furmyrhatlen, Daaevegen, industriområdet innerst i Spjelkavika, Spjelkavikneset, Vikagata og vest for Myrabakken.