Strammer inn utskriving av nødpass

Fra nyttår er det bare Ålesund og Kristiansund politistasjon som kan skrive ut nødpass. Innskrenkinga henger sammen med internasjonale sikkerhetskrav, opplyser politiet.

– Dette handler blant annet om å opprettholde statusen på de norske passene, slik at alle kan reise visumfritt til de fleste land, og det er et viktig tiltak for å hindre at pass og identitet ikke blir misbrukt, sier Marianne Nørgaard Aae i Møre og Romsdal politidistrikt.

På grunn av pandemien har antallet naudpass blitt redusert i takt med lav reiseaktivitet. Nørgaard Aae minner om at det er strenge regler for i det hele tatt å få foreløpige pass.