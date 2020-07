Strakstiltak på Eidsdal-Linge

Møre og Romsdal fylkeskommune gjør flere strakstiltak for å avhjelpe den store ferjetrafikken på sambandet mellom Eidsdal-Linge. Det skriver Storfjordnytt. B-ferja vil ikke lenger gå 08.40, da den blir flytta til kvelden. De to første ferjene vil derfor gå 08.00 og 09.00 fra Eidsdal. De to andre tiltakene er å forlenge C-ferja til 16. august, og gjøre pendlerpasset tilgjengelig hele døgnet. Tiltakene vil gjelde fra 31. juli.