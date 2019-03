Straffa for promillekøyring

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 21 dagar for å ha køyrt bil i rusa tilstand. Han får ei prøvetid på to år. Mannen må også betale ei bot på 60 000 kroner. Det var i fjor haust mannen vart tatt då han køyrde bil påverka av alkohol. Promillen hans var på 0,86, noko som isolert sett ikkje skulle tilseie ei så streng straff. Men mannen blir hardare straffa fordi han tidlegare også er dømt for promillekøyring.