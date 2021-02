Straffa for brot på forureiningslova

Ålesund kommune har blitt pålagt ei bot på kr 250.000 for brot på forureiningslova for ulovleg handtering av CCA-impregnert trevirke i 2018, det skriv kommunen i ein pressemelding. Samtidig har kommunen fått ein inndraging på kr 362.200 for midlar spart ved å ikkje handtere avfallet på ein korrekt måte. Dette gjeld forhold i gamle Ålesund kommune og før etablering av Bingsa Gjenvinning AS. Ålesund kommune vedgår at system og rutinar for å sikre forskriftsmessig handtering av CCA-impregnert trevirke ikkje var tilfredsstillande i 2018.