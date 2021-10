Støyende arbeid på Volda sjukehus

Det pågår stor byggeaktivitet ved Volda sjukehus, noe fører til støy for pasienter og ansatte. Det melder Helse Møre og Romsdal. De har iverksatt flere tiltak, som utlån av hørselsvern og blending av vinduer for å hindre innsyn. Atbeider begynte i september for å utvide poliklinikken og akuttmottaket. I periodar etter nyttår vil det også bli færre rom til pasientbehandling for å få til logistikken, skriver helseforetaket.