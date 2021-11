Støy og høg musikk på campingplass

Rundt klokka 23.30 fredag kveld fekk politiet melding om bråk frå ei campinghytte på Sjøholt i Ålesund kommune. Dei som var i hytta fekk beskjed om å halde det roleg resten av natta, men klokka 01.40 fekk politiet igjen melding om at det framleis var støy og høg musikk på staden. Festen blei då avslutta og to personar blei meldt for å ha forstyrra natteroa og for å ikkje etterkome pålegg frå politiet. I tillegg blei eit stereoanlegg beslaglagd.