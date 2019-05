Støy i Ålesund sentrum

Politiet fekk i går kveld melding om ei samling av menneske på bubilparkeringa i Sorenskriver Bulls gate i Ålesund. Der skal det ha vore mykje støy, noko som var til sjenanse. Politiet reiste ut til staden og dei aktuelle personane fekk pålegg om å dempe seg. Seint fredag kveld fekk politiet også melding om feststøy i Kongens gate, noko som var til sjenanse for naboane der. I same tidsrommet melde politiet om festbråk og støy på Hessa. Her hadde festen blitt avslutta då politiet kom til staden.