Støtter rampe ved Ålesund kirke

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Møre og Romsdal fylkeskommune støtter rullestolrampe ved Ålesund kirke. Det skriver Sunnmørsposten. I januar sa politikerne i plan- og byggesaksutvalget i Ålesund nei til å bygge rullestolrampe ved hovedinngangen. I et enstemmig vedtak tirsdag uttrykker de ifølge avisa støtte til arbeidet med å gjøre kirka mer tilgjengelig for alle. De oppfordrer nå plan- og byggesaksutvalget i Ålesund til å vurdere saka på nytt.