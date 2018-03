Støtter innovasjonssenter

Styret for Kraftfondet i Rauma har bestemt seg for å gi et bidrag til finansierin for drift av innovasjonssenteret på Åndalsnes. Kraftfondet vil bidra med 3 millioner i tilskudd i perioden 2018–2021. Det skriver Rauma kommune i en pressemelding. – Tilskuddet fra Rauma kommunes kraftfond er avgjørende for at vi klarer å realisere et Innovasjonssenter på Åndalsnes, sier Tom Samuelsen i Romsdal Innovasjon AS.