Støtter ikke forslaget

Helsekomiteen på Stortinget behandlet tirsdag Sps forslag om å stanse nedleggelsen av fødeavdelinga i Kristiansund. Ifølge Tidens Krav stilte ikke regjeringspartiene seg bak forslaget. Det reagerer Kjersti Toppe, en av forslagsstillerne, på. Hun sier til avisa at regjeringspartiene ikke har levert et eneste argument for at de ikke vil være med på å stanse nedlegging av fødeavdelinga. Nestleder i helsekomiteen Sveinung Stensland (H) sier til Klassekampen at det ville være oppsiktsvekkende om Stortinget skulle gjøre enkeltvedtak på dette nivået.