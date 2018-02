Støtter avvikling

Et flertall av befolkningen er enige med regjeringen om at det er riktig å forby norsk pelsdyroppdrett, ifølge en meningsmåling. Målingen er gjort av Sentio for Nationen (krever abonnement). Den ble utført etter at Høyre, Frp og Venstre ble enige om å avvikle norsk pelsdyroppdrett i den nye regjeringserklæringen fra januar.