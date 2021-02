Støtter Ap sitt ferjekrav

LO i Sykkylven støtter Arbeidarpartiets krav om halverte ferjetakstar, skriv styret i ein pressemelding. Dei meiner forslaget er og eit viktig signal om at staten må ta ein større økonomisk del av kostnaden for det grøne skiftet – Ikkje slik som dagen regjering som sender ein så stor del av kostnadane over til fylka, kommunane og innbyggjarane, står det i pressemeldinga.