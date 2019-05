Støttemarsj for naturen

Den Norske Turistforening arrangerte støttemarsj 22 steder i landet søndag, for å demonstrere mot vindkraftutbygging. 120 personer stilte opp på Skardsøya i Aure for å delta på støttemarsjen. – Dette er ett av de 13 områdene som NVE har plukket ut. En fellesnevner både for dette området og de 12 andre i landet er at det er store områder med urørt natur som kan ligge an til å bli nedbygd med industri, sier daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Turistforening, Harald Oppedal. Styreleder, Eirik Gudmundsen, sier de har et stort engasjement i saken og de frykter en ødeleggelse av naturen. På landsbasis har rundt 4500 mennesker deltatt i markeringen.