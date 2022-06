Støtte til lærebedrifter

Fylkeslaget i Venstre fekk landsstyremøtet med seg i ein uttale om at den økonomiske støtta til lærebedrifter må bli auka. Bakgrunnen er at kostnader bedrifter har knytt til lærlingar kan medverke til mangel på læreplassar. Partiet meiner god oppfølging frå lærebedrifter er avgjerande for lærlingen, men at tilskotet bedriftene får for dette, er for lite.