Støtte til kompetanseheving

Fylkeskommunen har to ordningar for bedrifter som ønskjer å bruke kompetanseheving som verkemiddel for omstilling. Regjeringa har auka ramma midlane for å motverke dei negative konsekvensane av korona-epidemien. – Den eine ordninga gjeld også dersom dei tilsette er heilt eller delvis permitterte, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad. Landstad oppfordrar bedrifter som har spørsmål om å ta kontakt med fylkeskommunen.