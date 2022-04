Støtte til flere dokumentarer

Vestnorsk filmsenter har gitt 11 filmer og serier produksjonsstøtte eller utviklingsstøtte på 2, 9 millioner kroner. Eivind Tolås fra Brattvåg får 400 000 kroner for dokumentaren «Elisabeth på tvers» om livsglede, natur og det å få en alvorlig sykdom. Oda Kruse fra Kristiansund får 180 000 kroner for «Penis i posten», en kjærlighetshistorie om transseksuelle Sander og martyren Ine. André Folkestad fra Volda får 170 000 kroner for «Redaktøren» som handler om Lokalavisa Midsundingen. Den samler øyfolket, men kjemper for å beholde pressestøtten.