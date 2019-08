Støtte til festivalar

Ordførar Torgeir Dahl er uroa over at Moldejazz taper 1,7 millionar kroner etter at Knutepunktordninga som gir statleg støtte til ulike festivalar blei fjerna. Men kulturminister Trone Skei Grande åtvara mot at Moldejazz skulle bli ein post på statsbudsjettet. Ho meiner regjeringa må finne nye måtar å løyse den statlege støtta til festivalar rundt om i landet på.