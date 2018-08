Støttar Romsdalsaksen

Kristiansund Arbeiderparti meiner Romsdalsaksen er det beste alternativet til ferjefri E39 i Møre og Romsdal. Dei meiner alternativet med Møreaksen ikkje vil opne for meir samhandling nordover. Det hevdar også at kostnadane ved Møreaksen vil gjere at Nordmøre ikkje får realisert ferjeavløysingsprosjekt i næraste framtid. – Kristiansund Arbeiderparti forventar at Fylkestinget no vedtek å utføre ei fornya utgreiing av Romsdalsaksen, skriv leiar Berit Tønnesen i ei pressemelding.