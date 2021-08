Støttar ny vurdering

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) støttar forkjemparane for Romsdalsaksen i at Vegdirektoratet bør vurdere den framtidige fjordkryssinga på E39 på nytt, skriv Tidens Krav (bak betalingsmur). Avisa har fått innsyn i epostar som mellom anna viser at ein leiar i vegvesenet har foreslått ein ny og billigare variant av Romsdalsaksen, men utan at dette blei reelt vurdert av Region Midt. Utgreiinga til vegvesenet endte med at den omstridde Møreaksen blei føretrekt. Klinge, som sjølv støttar Møreaksen, seier det som har kome fram i Tidens Krav tilseier at Vegdirektoratet ser på saka på nytt.