Støttar krav om gransking

Stortingsrepresentant Else May Norderhus frå Arbeidarpartiet støttar kravet frå Motvind om å få ei uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonane. Norderhus mottok innspelet frå Motvind onsdag. Ho meiner ei uavhengig gransking vil gi viktig informasjon. – Vi er interessert i å finne ei løysing, for eg trur det er eit folkekrav frå dei plassane dei opplever at dette er skikkeleg vanskeleg no, seier Norderhus.