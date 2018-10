Støttar ikkje fengsel på Sunnmøre

Høgre-politikar og Molde-ordførar Torgeir Dahl vil ikkje støtte eit nytt soningssenter på Sunnmøre. Saka kom opp under møtet i fylkesutvalet i går kveld då politikarane diskuterte kva saker dei vil kjempe for i Stortinget. Dahl meiner det ikkje er rom for meir enn eitt fengsel i Møre og Romsdal og trur eit nytt soningssenter på Sunnmøre vil bety slutten på Hustad fengsel. Senterparti-politikar og leiar i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad, seier han er overraska over Dahl sitt utspel.