Stortingshøring om ferjeopprør

Stortingets kommunalkomité kjører 25. februar en full høring for å få belyst alle aspekter ved ferjeopprøret så bredt som mulig. Anledningen for høringen er et representantforslag fra Senterpartiet om bedre ferjepolitikk for Distrikts-Norge. – Vi kjører en full høring for å belyse dette. Vi må komme til bunns i hva som gjør at fylkeskommunene har fått mer penger, uten at de har brukt det til å sette ned takstene, sier Helge André Njåstad (Frp), som er saksordfører for forslaget i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Både i Vestland, Nordland og Møre og Romsdal har det den siste tiden vært protester mot økte priser på ferjebilletter. Facebook-gruppen «Protest mot økte ferjetakster Møre og Romsdal» har på kort tid fått over 24.000 medlemmer.