Stortinget sa ja til oppkjøp

Et samlet Storting har vedtatt at Kongsberg-gruppen skal få kjøpe aksjene i Rolls-Royce Marine slik de to selskapene avtale i sommer. Staten har aksjemajoriteten i Kongsberg-gruppen. Styreleder Eivind Reiten i Kongsberg-gruppen sier at oppkjøpet er en svært viktig del av selskapets satsing på norsk maritim industri og sikrer mange hundre arbeidsplasser i Møre og Romsdal.