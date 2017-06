Vedtaket om Nordøyvegen ble gjort etter en skikkelig maratondebatt i Stortinget der Nasjonal Transportplan ble behandlet sammen med flere enkeltprosjekter og en rekke representantforslag.

I debatten ble det en skarp ordveksling mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF på den ene siden, og opposisjonen på den andre.

– Nå har vi kommet til den store dagen

Norvald Kjerstad, Bjørn Sandnes, Oddbjørn Vatne og kystdirektør Kirsti Slotsvik Foto: Trond Vestre / NRK

Nordøyvegen som vil koste 3,8 milliarder kroner, skal binde sammen øyene nord i Haram og Harøya i Sandøy med fastlandet.

Folk som bor på øyene, har ventet i mange år på fastlandsforbindelse. Mandag var forkjemperne for Nordøyvegen på plass i Stortinget for følge innspurten der. Etter mange års kamp var det en spesiell opplevelse, vedgår styrelederen i Nordøyvegen.

– Dette er et historisk øyeblikk, ikke bare for øyfolket, men også for dem som bor på fastlandet, ja for hele Møre og Romsdal, sier styreleder Bjørn Sandnes.

– Nordøyvegen er et prosjekt som det er blitt jobbet med i over 30 år så det har vært en lang veg frem og det har vært utfordringer undervegs. Men dette har vi klart å komme over, og nå har vi kommet til den store dagen.

Lovpriste Nordøyvegen

Det manglet ikke på godord fra Stortingets talerstol. Den ene taleren etter den andre fra Stortingets Mørebenk lovpriste Nordøyvegen under mandagens debatt. Det er fullt fortjent mener stortingsrepresentant Helge Orten (H)

– Det er et prosjekt som har hatt en lang levetid, og det er veldig flott at vi nå får bompengeproposisjonen på plass slik at vi komme i gang med bygginga av Nordøyvegen i 2017, sier Helge Orten.

En seig kamp

Stortinget hadde mye å debattere da Nasjonaltransportplan sammen med flere enkeltprosjekter og en rekke representantforslag ble behandlet Foto: Trond Vestre / NRK

Men det har vært en lang og seig kamp for å få på plass fastlandsforbindelsen, med motgang og flere omkamper i fylkestinget i Møre og Romsdal. Nordøyvegen har ikke kommet av seg selv.

– Det har vært mange nedturer, men vi har hele tida prøvd å rette blikket fremover og så har vi tatt de kampene om har dukket opp etter hvert. Vi har hatt veldig god tro på at vi skulle nå frem til slutt, sier Bjørn Sandnes.

– Det er en tålmodighetsprøve. Du må vinne ikke bare ett slag, du må vinne mange slag dersom du skal nå frem til målet.