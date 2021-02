På fødeavdelingen i Kristiansund mangler de sju gynekologer og sjukehusledelsen mener det ikke er forsvarlig å holde fødeavdelingen åpen. Helse Møre og Romsdal har trålet hele Europa etter gynekologer for å få fødselshjelpere til Nordmørsbyen uten å lykkes.

Striden rundt fødeavdelingen i Kristiansund har rast i flere år. Etter at fødetilbudet i nordmørsbyen ble sengt har diskusjonen nådd Stortinget. I dag krever trolig landets nasjonalforsamling at helseministeren sørger for nok fagfolk til å åpne fødeavdelingen på så fort som mulig.

Følg debatten: Stortinget diskuterer fødetilbudet i Norge. Det kan bli flertall for at helseministeren må instruere Helse Midt-Norge til å gjenopprette fødetilbudet i Kristiansund.

– Kan ikke overprøve

Men ifølge NRKs kommentator Magnus Takvam står Bent Høie låst mellom Helse Møre og Romsdal og stortingsflertallet:

– Helseministerens handlingsrom er begrenset siden mangelen på tilgang av gynekologer ikke er endret. Samtidig er det fagsjefen på fødeavdelingen i Kristiansund, som har vurdert at fødetilbudet i Kristiansund ikke er forsvarlig. Det kan ikke helseministeren overprøve.

NRKs kommentator Magnus Takvam sier helseministeren ikke kan overprøve fagsjefen på fødeavdelingen i Kristiansund, som stengte fødeavdelingen i Kristiansund fordi er stor mangel på gynekologer. Foto: NRK

Kritiske til regjeringens oppfølging

I spissen for innstillinga står stortingspolitikerne Kjersti Toppe (Sp) Ingvild Kjerkol (Ap) og Sylvi Listhaug (Frp). De er kritiske til at statsråden ikke har fulgt opp stortingsvedtaket fra 14. mai i fjor. I vedtaket står det at fødeavdelingen i Kristiansund skal være åpen til det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal står klart til innflytting.

Partiene krever fortgang i å få gjenåpnet fødeavdelingen i Nordmørsbyen, som ble stengt for fødende i forrige uke.

Nestleder i Frp Sylvi Listhaug krever at helseministeren instruerer helse Midt-Norge til å sørge for gynekologer så fødeavdelinga i Kristiansund kan gjenåpnes. Foto: Roar Strøm / NRK

– Høie sitter i en mindretallsregjering og vi forventer at han sørger for de fagfolkene som trengs for å få de gravide tilbake til sjukehuset i Kristiansund. Når sjukehus i Røros og Finnmark har klart å få fagfolk til sine fødeavdelinger må også Helse Møre og Romsdal kunne gi så gode betingelser at de tiltrekker seg fagfolk i Kristiansund, sier Listhaug.

Dette er innstlillingen fra Helse og omsorgskomiteen Ekspandér faktaboks 1: Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020). 2: Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte. Flertallsvedtaket er gjort av komiteens representanter fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV, og altså også Arbeiderpartiet som dermed sikrer flertall.

– Helseministeren må hjelpe helseforetakene

Takvam tror Arbeiderpartiet legger noe annet i begrepet instruere enn Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Han tror Arbeiderpartiet vil gjenta vedtaket fra i fjor om at fødeavdelingen i Kristiansund skal være åpen til det nye sjukehuset står klart til innflytting.

Fødeavdelingene skal flytte inn under samme tak i det nye akuttsjukehuset som skal bygges på Hjelset i Molde. Foto: Helse Møre og Romsdal

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum vil legge press på regjeringen til å ta mer ansvar.

– Jeg mener at helseministeren og regjeringa ikke bare kan skyve problemene ned på helseforetaket, men sørge for fagfolk til fødeavdelingen i Kristiansund som har tatt altfor lang tid. Samtidig er jeg glad for at situasjonen har vært tryggere og bedre for fødeavdelingen i Molde. Det har ikke vært noen diskusjon om den, heldigvis, sier Vedum til NRK.

Trygve Slagsvold Vedum vil legge press på helseministeren så ikke helseforetaket blir sittende med alt ansvaret for å skaffe fagfolk til fødeavdelingene. Foto: Terje Bendiksby

– Forsvarlig fødetilbud det viktigste

Siden 8. februar har gravide fra Nordmøre vært sendt til Molde for år føde. Fødeavdelingen har i underkant av to fødsler i døgnet. Avdelingssjef ved fødeavdelingene for Nordmøre og Romsdal, Øyvind Nytun er klar på at ledelsen nå har fått på plass et forsvarlig og godt fødetilbud i Molde.

Samtidig jobbes det med å rekruttere gynekologer til Kristiansund slik at fødeavdelingen der kan gjenåpnes.

Avdelingssjef for fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, Øyvind Nytun tok avgjørelsen om å stenge fødeavdelingen, fordi de ikke hadde nok gynekologer til å drifte på Nordmøre Foto: Helse Møre og Romsdal

Press på partiene bak Stortingsvedtaket

Takvam tror presset og forventningene på partiene som står bak stortingsvedtaket er stort.

– For å holde åpent to steder må det være tilgang på forsvarlig drift og fagfolk nok. Ingen kan trylle fram det selv om det er et politisk flertall som sier noe annet. Den verste konsekvensen vil en del peke på er dersom fagfolkene som nå jobber der ikke klarer å stå i det trykket som skapes rundt situasjonen. Det blir opp til partene som står mot hverandre å løse det.