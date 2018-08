Stort underskudd i Kristiansund

Kristiansund kommune ligger an til et budsjettunderskudd på 50 millioner kroner i år. Overforbruket er særlig høyt innen helse – og sosialtjenester der behovet for hjelp til eldre, syke og funksjonshemmede er større enn planlagt. Rådmannen presenterer en kuttliste på 12 millioner til bystyret i neste uke, men i løpet av høsten må politikerne spare inn mye mer.