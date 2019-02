Politiet meldte klokka 13:35 om et større snøskred i Ørsta.

Erik Mikalsen, operasjonsleder i politiet sa til NRK like etter alarmen gikk at alle skiløpere som de har kjennskap til som har vært i området er gjort rede for.

– Vi skal nå snakke med de tre skiløperne som var på toppen da skredet gikk.

Dette var ifølge operasjonslederen tre tyske skiløpere. I samme tidsrom ble to andre skiløpere observert oppover fjellet. De har politiet også kontakt med.

– Vi har per nå ingen indikasjoner på at det har vært andre i området. Men vi kjører inn med full styrke til vi vet dette helt sikkert, sa Mikalsen.

Aksjonen ble avblåst

Klokka 14:17 føler politiet seg sikker på at ingen er tatt av skredet og avblåser aksjonen.

Innsatsleder Tor Inge Remme. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vi fikk melding om et snøskred som ble løst ut ved Saudehornet og at skiløpere muligens har blitt tatt. Det er nå avkreftet. Vi har kommet i kontakt med personene som var på fjellet. Ambulansehelikoptre søkte raset og satte av en mann som snakket med dem som så raset. De sa at de så det hele og at ingen ble tatt, sier innsatsleder Tor Inge Remme.

Da var i tillegg til helikopter både leder i skredgruppa Ronny Færø med seks-sju personer på plass. Dessuten var mannskap fra både Ørsta og Volda Røde Kors kommet til stedet.

Øyenvitne: – Vanvittig valg av skirute

Per Tore Sætre ville ikke tatt samme vei som de tre skiløperne som sannsynligvis utløste skredet. Foto: Privat

Per Tore Sætre fra Ørsta var på skitur til fjellet Nivane, like ved Saudehornet, da skredet ble utløst.

Han så flere personer som var på vei opp Saudehornet.

– Jeg var overrasket over veivalget. Vanvittig! De gikk inn og ut av små ras som tidligere har gått i fjellsida, sier Sætre.

På vei ned fra fjellet møtte Sætre flere andre lokale fjellvante. De deler hans syn på trasévalget de tre skiløperne gjorde, ifølge Sætre.

– Jeg ville aldri ha tatt turen til toppen nå, i hvert fall ikke den veien de tre gikk. Sola varmer opp snøen og skaper farlige forhold.

Helikopteret er på plass ved Saudehornet. Foto: Per Tore Sætre

Oppfordrer til forsiktighet

Politiet ber de som utnytter det fine været til å gå på ski om å være forsiktig.

Varsom.no sitt skredvarsel for Sunnmøre melder at stigende temperaturer kan føre til økende skredfare. Faregraden for hele Sunnmøre er moderat.

De opplyser om at temperaturendringer kan vekke gamle svake lag til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Operasjonsleder Mikalsen sier at selv om det ikke er mer enn faregrad to, altså moderat fare for skred, er det fortsatt ganske usikkert flere steder.

– Man må tenke på hvilke veivalg man gjør i forhold til skredfaren, sier han.