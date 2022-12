Stort sett roleg i trafikken

Vegtrafikksentralen Midt melder at det ser ut til å stort sett vere greie køyreforhold rundt omkring i fylket i dag. Dei opplyser at det har kome inn klager på enkelte strekningar, men at det elles ser ut til å gå greitt i trafikken. Heller ikkje politiet har blitt varsla om dei store hendingane.

I høgda og på enkelte fjellovergangar kan det vere varierande føre. Trafikantar blir difor bedd om å køyre etter forholda. Bildet er frå Strandafjellet.