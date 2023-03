Stort oppmøte i retten

Ei rekkje av dei pårørande til dei tre kvinnene som omkom under ulykka har møtt fram til rettsaka. Også venner av dei involverte er på plass.

Retten har opna ein ekstra rettsal for at alle som ønskjer det skal kunne møte opp under rettsaka.

Ingen av partane har bedt om lukka dører under forhandlingane.