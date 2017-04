– Til å være på Søre Sunnmøre er det et stort beslag, forteller lensmann i Volda og Ørsta, Guttorm Hagen.

En mann i slutten av 30-årene er varetektsfengslet til 29. april etter at politiet beslagla over to kilo amfetamin og et halvt kilo hasj fra mannen.

Mannen har vært på radaren til politiet over en periode, og beslaget ble gjort i forbindelse med to ransakelser i mars.

– Den ene gangen var han på vei fra Østlandet i bil, og det ble funnet narkotiske stoffer. Den andre gangen ble han kontrollert i Volda, sier lensmannen.

– Viktig beslag

Mannen er bosatt i Volda og politiet tror han hadde planer om å distribuere stoffet på Søre Sunnmøre.

– Dette er et viktig beslag for oss. Vi har rettet innsatsen vår mot et miljø i Volda den siste tiden, og det har skjedd en del lovbrudd som er relatert til rusmiddelmisbruk. Vi er glad for å ha fått et gjennombrudd, forteller Hagen.

På grunn av en pågående etterforskning vil ikke politiet gi flere opplysninger på nåværende tidspunkt.