Stort GHB-beslag i Molde

Politiet i Molde har denne veka gjort beslag av ti liter GHB, 700 narkotiske tablettar og ei mindre mengde hasj etter å ha stoppa ein bil for kontroll. Det melder Romsdals Budstikke. Mona Kvernberg, seksjonsleiar for vakt og beredskap ved Molde politistasjon seier til avisa at dette er det største beslaget dei har gjort på ei god stund og at dei ti literane er nok til 5000 brukardoser.