Stort engasjement om E39

Det var stort engasjement under folkemøte på Gomerhuset i Skodje i kveld der valget av E39-trasè mellom Digernes i Skodje og Vik i Vestnes var tema. Statens Vegvesen gjorde rede for hvorfor de har anbefalt E39 gjennom Svartløken-området. Et stort flertall av de som tok ordet, var svært kritisk til dette og ville heller ha Ørskogfjellet