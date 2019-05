Stort engasjement

Denne veka har det blitt arrangerte ein rekke ryddedugnadar i samband med den nasjonale strandryddeveka. I dag hadde fleire, både bedrifter og andre frivillige, samla seg på Alnes for å rydde strendene og elles i naturen. Janne Farsund og Bente Fiskerstrand i Plastfritt Hav fortel at dei så langt har rydda i overkant av tre tonn med plast og søppel denne veka. – Vi finn alt mogleg rart som ikkje høyrer heime i naturen, seier Farsund og vektlegg at det er svært mange som ønskjer å vere med på ryddeaksjonen.