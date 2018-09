Storstilt opning av skøytehall

I dag vart ishallen i Kristiansund offisielt opna. Det var dei olympiske meistrane Jan Egil Storholt og Pål Trulsen som stod for snorklippinga. Forkjempar for ishallen, Tor Olsen, seier til NRK at den betyr svært mykje og gir tilbod til fem idrettar. – Dette er den einaste sentralt plasserte skøytehallen mellom Stavanger og Nordpolen, seier Olsen. Det vert no starta opp både ishockey, curling, kunstløp og hurtigløpsaktivitet.