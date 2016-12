Storstilt fest då Driva bru opna

Opninga skjedde ved at lysa på brua blei tent. Alle dei frammøtte var med på nedteljinga. I kveldsmørkeret blei lysa sett bå og den kvite bogen over brua kom til syne.

– Dette er ei fantastisk bru. Det er den flottaste brua vi har bygd i Møre og Romsdal fylke, sa ein oppglødd leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim, mens musikkorps spelte marsjar så det klang mellom sunndalsfjella.

Den opprinnelege brua blei bygd i 1916. Det var eigentleg ei jernbanebru som blei bygd for Aura-verkene. I 1984 blei det bygd ein konstruksjon ved sidan av den gamle brua slik at bilar kunne passere i begge retningar i kvart sitt køyrefelt.

Dagen med bruopning blei ein fest. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Den eldste delen av brua rakk dermed å bli akkurat 100 år før den nye brua blei bygd like ved. Den 5. november 2016 blei nybrua skyvd på plass, slik at det no er ei ny, moderne bru rett på vegstrekninga.

– Det er artig å få vere med og få bygt slike monumentale bruer som Driva-brua, sa Sørheim.

Dette biletet er frå 5. november då den nye Driva bru blei jekka på plass. Foto: Svein Roger Ivarsen / NRK